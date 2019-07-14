ورشتان لمركز الملك سلمان للإغاثة عن الأطفال المجندين باليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أجرى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ورشة عمل للأطفال الخريجين من جميع المراحل، ضمن سلسلة الورش التي يقدمها في إطار تطوير مشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية والمتأثرين بالنزاع المسلح في مأرب باليمن.

ويهدف المركز إلى معرفة أسباب انخراط الأطفال المجندين في النزاع المسلح من وجهة نظر الأطفال، وتحديد جوانب القوة والضعف من وجهة نظر الأطفال المستفيدين من المشروع.

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وأقام المركز ورشة عمل أخرى في مأرب للفريق المنفذ لمشروع إعادة تأهيل وإدماج الأطفال الذين جندتهم الميليشيات الحوثية والمتأثرين بالنزاع المسلح في المجتمع.

ووقع المركز أمس اتفاقية تعاون مع برنامج الغذاء العالمي لدعم وبناء قدرات وزارة الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث في جمهورية الصومال بنحو مليوني ريال سعودي.

وعلى صعيد آخر، زار رئيس أركان القوات المسلحة في جمهورية بوروندي إبراهيم نيونجابو ووفد مرافق أمس مركز الملك سلمان، والتقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز، وعددا من قيادات المركز.