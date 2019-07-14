حزمة عقوبات جديدة على تركيا.. تنتظر توقيع ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفق فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على حزمة عقوبات لمعاقبة تركيا على تلقيها أجزاء من نظام دفاع صاروخي روسي، كما اتفق الفريق على إعلان خطته في الأيام المقبلة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن الإدارة اختارت واحدة من ثلاث مجموعات من الإجراءات الموضوعة لإحداث درجات متفاوتة من الأضرار طبقا لقانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، بحسب المصادر، دون تحديد المجموعة التي تم اختيارها.

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يشار إلى أن الخطة تحتاج إلى موافقة ترمب.

وقال مصدر إن الإدارة اتفقت على الإعلان عن العقوبات في أواخر الأسبوع المقبل، وتريد الإدارة الانتظار حتى بعد يوم الاثنين الذي تحل فيه ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عن محاولة الانقلاب، كما زعم أنصار إردوغان.

وتم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي. وذكرت المصادر، شريطة عدم الكشف عن هويتها نظرا لمدى حساسية المسألة، أن العقوبات تنتظر توقيع ترمب وكبار مستشاريه. ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية التعليق.