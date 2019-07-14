قرقاش: طريقة تعامل قطر مع الحج أهم سقطاتها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انتقد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها.

وكتب، على حسابه على موقع تويتر، أمس «العقبات التي تفرضها قطر على حجاجها أهم سقطاتها في إدارتها لأزمتها، والأولوية هي أن لا تسيس قطر الحج، وهي تدرك ضعف منطقها وحجتها».

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وأشاد قرقاش بدعوة وزارة الحج والعمرة في السعودية لقطر إلى تسهيل إجراءات مواطنيها في أداء مناسك الحج، ووصفها بأنها «واجبة وعاقلة».

وكانت وزارة الحج دعت أمس قطر إلى تسهيل إجراءات قدوم القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وطالبت بإزالة العقبات التي تفرضها حكومة قطر لمنعهم من القدوم لأداء الشعيرة.

وأكدت الوزارة حرص السعودية على تسخير كافة الإمكانيات لتسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين من دولة قطر، أسوة بما تقوم به تجاه عموم المسلمين، وشددت على رفضها لـ»الادعاءات» الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية.