السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو
ذكر قائد بارز بالجيش الوطني الصومالي أمس أن قواته قتلت 15 مسلحا من جماعة «الشباب» الصومالية في عملية عسكرية بالمناطق الجنوبية من الصومال، جرى تنفيذها أمس الأول بعد يوم من مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم دموي من قبل الجماعة الإرهابية، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية.
وأضاف القائد العسكري أن القوات نفذت الهجوم ضد الجماعة في بلدة وانلاوين في منطقة شبيلي السفلى، وتابع «تقدمت قواتنا للسيطرة على مناطق من قبضة متطرفي الشباب. قتلنا 15 منهم، وسيطرنا على عدة قرى».
وشدد على أن القوات ستمضي قدما في العمليات حتى طرد المسلحين من منطقة شبيلي السفلى بأكملها.
كانت هذه تفاصيل خبر الصومال ترد على حادث الفندق بقتل 15 مسلحا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.