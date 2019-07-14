الصومال ترد على حادث الفندق بقتل 15 مسلحا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مقديشو

ذكر قائد بارز بالجيش الوطني الصومالي أمس أن قواته قتلت 15 مسلحا من جماعة «الشباب» الصومالية في عملية عسكرية بالمناطق الجنوبية من الصومال، جرى تنفيذها أمس الأول بعد يوم من مقتل أكثر من 20 شخصا في هجوم دموي من قبل الجماعة الإرهابية، طبقا لما ذكرته إذاعة «شبيلي» الصومالية.

وأضاف القائد العسكري أن القوات نفذت الهجوم ضد الجماعة في بلدة وانلاوين في منطقة شبيلي السفلى، وتابع «تقدمت قواتنا للسيطرة على مناطق من قبضة متطرفي الشباب. قتلنا 15 منهم، وسيطرنا على عدة قرى».

وشدد على أن القوات ستمضي قدما في العمليات حتى طرد المسلحين من منطقة شبيلي السفلى بأكملها.