الجيش اليمني يلقن الانقلابيين درسا قاسيا بجبهة البرج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لقن الجيش اليمني الانقلابيين درسا قاسيا بجبهة البرج، ولقي عدد من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية مصرعهم، وجرح آخرون في مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة، إثر هجوم فاشل أعدت له على مدى أسابيع في جبهة البرح غربي تعز، وأكد الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة أن الميليشيات حاولت السيطرة على تلة استراتيجية مطلة على مفرق البرح في خط تعز - الحديدة، وأن وحدات من قوات المقاومة المشتركة كانت لهم بالمرصاد وأوقعت فيهم قتلى وجرحى، فيما لاذ البقية بالفرار.

ولفت إلى أن الميليشيات الحوثية كانت تعد لهذا الهجوم على مدار أسابيع وتراهن عليه في السيطرة على سلسلة تلال في جبهة البرح لتهديد مواقع المقاومة المشتركة.

وفي جبهة المتون بالجوف قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف، وأكد قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي أن الميليشيات كانت تحاول استعادة تلة “القعيطة”، إلا أن قوات الجيش كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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على صعيد آخر، استأنفت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة أمس، عقد اجتماعها الثلاثي برئاسة الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد رئيس بعثة المراقبين الأمميين بعد تجمد الاجتماعات منذ نحو شهرين، ويضم الاجتماع الذي يعد الخامس بعد رفض ميليشيات الحوثي الحضور لعقده في المناطق المحررة الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيات الحوثي، بالسفينة الأممية (حلم أتلانتك)، في عرض البحر.

وأكد رئيس الوفد الحكومي، صغير حمود بن عزيز في تغريدة له على تويتر، أن الاجتماع في عرض البحر جاء بعد أن أغلقت ميليشيات الكهنوت والتمرد الحوثية كل المعابر داخل مدينة الحديدة، وقيدت حركة الفريق مايكل لوليسجارد بمدينة الحديدة، وهو ما يعد مخالفة للفقرة 10 من اتفاق ستكهولم، وعلق عزيز بالقول «سوف يشكرهم المبعوث على ذلك».

وكانت ميليشيات الحوثي الانقلابية، قصفت مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة نهاية الأسبوع الماضي بأربع قذائف هاون سقطت على بعد أمتار من صوامع الغلال، التي استكملت إدارة الشركة تنقية كميات القمح المخزنة داخلها والتابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

مشاهدات يمنية