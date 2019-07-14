الكويتي ناصر الدويلة يكتب عن تورط السعودية ويسجل موقفه من الحوثي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت

علق المحلل السياسي الكويتي ناصر الدويلة على الانسحاب الإماراتي من اليمن مؤكداً ان هذا الانسحاب يورط السعودية.

وأشار البرلماني السابق الدويلة في تغريدة على حسابه في تويتر إلى أن الإماراتيين انشأوا جيش بديل لجيش هادي وذلك من اجل حماية مصالحهم في جنوب اليمن.

وأكد الدويلة أن السعوديين يواجهون موقف لا يحسدون عليه بعد تسلمهم موانئ المخا لكن تكلفة الحرب ستبقى مرتفعة على اطرافها .

واكد انه مع انسحاب الامارات وتورط السعودية هو المتحكم ، و اذا قال فعل حسب قوله.