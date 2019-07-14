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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الكويت
علق المحلل السياسي الكويتي ناصر الدويلة على الانسحاب الإماراتي من اليمن مؤكداً ان هذا الانسحاب يورط السعودية.
وأشار البرلماني السابق الدويلة في تغريدة على حسابه في تويتر إلى أن الإماراتيين انشأوا جيش بديل لجيش هادي وذلك من اجل حماية مصالحهم في جنوب اليمن.
وأكد الدويلة أن السعوديين يواجهون موقف لا يحسدون عليه بعد تسلمهم موانئ المخا لكن تكلفة الحرب ستبقى مرتفعة على اطرافها .
واكد انه مع انسحاب الامارات وتورط السعودية هو المتحكم ، و اذا قال فعل حسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويتي ناصر الدويلة يكتب عن تورط السعودية ويسجل موقفه من الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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