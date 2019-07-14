كتب محمد بشاري
هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الأحد) بتوجيه ضربة عسكرية ساحقة إلى ميليشيا «حزب الله» اللبناني، إذا ما قام بأي حماقة.
وأكد نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته اليوم على توجيه بلاده ضربات عسكرية حاسمة للميليشيا الشيعية وللبنان أيضاً حال القيام بأي استفزازات ضد إسرائيل.
ويأتي هذا بعد تصريحات لنصر الله مؤخراً، قال فيها إن إسرائيل لن تكون بمنأى إذا ما اندلعت حرب في المنطقة.كما حذر من أن حزب الله سيكون قادراً على استهداف كل إسرائيل إذا ما حدثت مواجهة جديدة، مشيرًا إلى أن المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى.
كانت هذه تفاصيل خبر ردًا على تصريحات حسن نصر الله، إسرائيل تهدد بتوجيه ضربة ساحقة إلى حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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