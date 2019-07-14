كنعان: الموازنة هي الفرصة الأخيرة للبنان لترجمة الارادة الجدّية بالاصلاح

أعلن رئيس ​لجنة المال​ و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​، "ان موضوع قطع الحساب مسؤولية حكومية دستورياً وقانونياً وليس ​مجلس النواب​ ونحن ننتظر احالته منذ 7 اشهر بحسب المادة 65 من قانون موازنة 2017 وهو ما لم يحصل حتى الساعة وهو امر مؤسف"، مشيرا الى "ان لا امكانية للمجلس في مناقشة الموازنة ان يقر قطعات الحسابات،" واوضح ان " موقفنا كلجنة مال ان الحسابات المالية يجب ان تدقق بحسب الاصول وأن تأتي مع بيان مطابقة من ​ديوان المحاسبة​ لنتمكن من اقرارها كمجلس نيابي،" لافتا الى ان "دعيت كرئيس لجنة مال الى الاجتماعات مع رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ والوزراء وقد عبّرت عن موقف اللجنة التي أرأس وشرحت وجهة النظر والتعديلات التي اجريناها والتي لا يمكن تعديلها الا بالرجوع الى الهيئة العامة".

كنعان لفت في حديث تلفزيوني، الى "ان يمكن ان نقر موازنة ولكن لا يمكن ان ننشرها قبل ان تصبح نافذة،" مشددا على "ان تأخير الحكومة في احالة قطوعات الحسابات غير مرتبط بحادثة قبرشمون، فالاحالة مطلوبة منذ اشهر وقد عبّرت اكثر من مرة عن شكّي في النية باحالتها في وقت مقبول للتدقيق بها، ورأى " ان هناك حاجة لاقرار الاصلاحات التي توصلت اليها لجنة المال في ​المجلس النيابي​ وهناك جو مساعد في هذا الاتجاه ومواقف وهي الفرصة الأخيرة ل​لبنان​ لترجمة الارادة الجدّية بالاصلاح".