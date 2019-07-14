باسيل من الكفور: التيار يعيش الوحدة الوطنية في داخله ومن خلال التفاهمات التي يعمل لها

أشار رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ في كلمة له خلال زيارته بلدة ​الكفور​ إلى أن "الكنيسة والجامع في الكفور متعانقان كما ان المسيحي والمسلم في التيار الوطني الحر متعانقان في حياتهما الحزبية ويعملان على تعميم هذه التجربة وطنيا"، لافتا الى ان "التعانق الذي نتحدث عنه في الكفور عشناه مع ​حزب الله​ منذ عام 2006 وطنيا ونأمل ان يمتد الى الثنائي حزب الله- ​حركة امل​ لنعيش هذة التفاهم بمعناه الاوسع".

واوضح باسيل أننا "رأينا اليوم اعلام التيار الوطني الحر وحركة امل متعانقة اينما كان ونأمل ان تكون علاقة الناس على الارض كذلك بشكل كامل، والتيار يأمل بتفاهمات على مستوى الوطن ككل والا يبقى احد خارجها"، معتبرا انه "في هذا البلد ليس هناك ضرورة بأن يزيل احد احدا فهناك مكان للجميع ليكونوا معا جنبا الى جنب".

وشدد باسيل على أن "​بلدة الكفور​ التي تتداخل فيها البيوت والاحياء بين جميع المكونات دليل الى ان ​لبنان​ الكبير مستحيل تقسيمه"، معتبرا ان "التيار الوطني الحر لا يكتفي فقط بتشكيل حالة رفض للتقسيم بل يعيش الوحدة الوطنية في داخله ومن خلال التفاهمات التي يعمل لها على مستوى الوطن".