إيهاب حمادة: سنكون في مناقشة الموازنة أمناء لشعاراتنا في الدفاع عن مصالح المواطنين

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​إيهاب حمادة​، في كلمة ألقاها خلال احتفال تأبيني في بلدة الكواخ- ​الهرمل​، "إننا على أبواب الجلسة العامة لمناقشة ​الموازنة​، سنكون أمناء لما رفعناه من شعارات متعلقة بالناس والفقراء وذوي الدخل المحدود"، داعيا كل المكونات إلى "انتهاج هذا النهج"، ومحذرا من "أن تمرر أمور تضر بالناس".

وشدد حمادة على ان "لا يمكن لأحد أن يحشرنا في زاوية ما، وإلا فليحذروا صوت وحركة الناس، التي اذا قالت كلمتها، فإن لها وقعا سيطال كل السياسيين والمكونات في هذا البلد".