أكدت مصادر دبلوماسية لقناة "LBC" أن "الوسيط بين أميركا و "حزب الله" ألماني وهدف الرسالة التي وصلت للحزب تحييد نفسه إذا اندلعت مواجهة أميركية-إيرانية في المنطقة".
وأشارت المصادر الى ان "الاميركيين أوفدوا لـ"حزب الله" طالبا منه تحييد نفسه عن اي ضرب له علاقة بإيران"، لافتةً الى أن "واشنطن تعهدت بفك الخناق عن حزب الله لقاء ذلك".
واعتبرت المصادر ان "هذه محاولة أميركية لإلهاء حزب الله".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: وسيط ألماني بين أميركا وحزب الله لتحييد الأخير نفسه بحال اندلاع موجهات اميركية ايرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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