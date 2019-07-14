مصادر LBC: وسيط ألماني بين أميركا وحزب الله لتحييد الأخير نفسه بحال اندلاع موجهات اميركية ايرانية

أكدت مصادر دبلوماسية لقناة "LBC" أن "الوسيط بين ​أميركا​ و "​حزب الله​" ألماني وهدف الرسالة التي وصلت للحزب تحييد نفسه إذا اندلعت مواجهة أميركية-​إيران​ية في المنطقة".

وأشارت المصادر الى ان "الاميركيين أوفدوا لـ"حزب الله" طالبا منه تحييد نفسه عن اي ضرب له علاقة بإيران"، لافتةً الى أن "​واشنطن​ تعهدت بفك الخناق عن حزب الله لقاء ذلك".

واعتبرت المصادر ان "هذه محاولة أميركية لإلهاء حزب الله".