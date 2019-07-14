مصادر LBC: الاجتماعان الماليان في السرايا نجحا في تقريب وجهات النظر

أكدت مصادر قناة "LBC" أن "الإجتماعين الماليين اللذان عقدا في السراي نجحا في تقريب وجهات النظر بين مختلف ​الكتل النيابية​ باستثناء نقطة او نقطتين من مواد ​الموازنة​ ستطرحان على التصويت".

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