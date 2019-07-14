أكدت مصادر "​المستقبل​" لقناة "LBC" أن "لقاء رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ وجهت من خلاله اكثر من رسالة من لحظة الاستقبال الى لحظة انهاء جنبلاط كلامه السياسي والرسائل مفادها: علاقة جنبلاط الحريري خط احمر، فالحريري باق الى جانب حليفه في وجه من يحاول استبدال مكون درزي في ال​سياسة​ الداخلية بمكون آخر".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر المستقبل لـ LBC: الحريري بجانب جنبلاط بوجه استبداله بمكون درزي آخر بالسياسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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