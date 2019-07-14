وهاب: "أي حدا بيصير مع بنتو هيك بيعمل أكتر من نواف الموسوي"

علق رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ على ما حصل مع النائب ​نواف الموسوي​ في مخفر ​الدامور​، معتبرا أن "أي حدا بيصير مع بنتو هيك بيعمل أكتر من نواف الموسوي إستحو بقا مش كل أزعر فيه يتصرف مع بنات الناس عا ذوقو هلق إذا بدكن تطالو ​المقاومة​ من خلال هالحادثة بعتقد بايخة انضبوا بقا".

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