آلان عون: الطريق سالكة أمام الموازنة في المجلس النيابي

أكّد عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب الان عون، ان "الطريق سالكة أمام ​الموازنة​ في ​المجلس النيابي​ وهناك بنود قد تخضع للتصويت، الخميس المقبل"، مشيرا في حديث تلفزيوني، الى "انّ تصدر موازنة الـ2019 قطوعات الحساب، تم تكوينها ويجب التسريع في التدقيق بها".

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