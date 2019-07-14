مخزومي: سنبقى ساهرين لمنع الالتفاف على قرار منع إقامة الكيوسكات

إعتبر رئيس "حزب ​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "قرار رئيس ​الحكومة​ منع إقامة كيوسكات على واجهة ​بيروت​ البحرية طمأن أهل بيروت ومحبيها على المدى القريب"، مؤكدا اننا "سنبقى ساهرين ليظل هذا القرار ساري المفعول لا مجرد تهدئة ظرفية يليها التفاف أصحاب مشاريع التشويه العقاري الانتهازي لتبادل حصص احتكارية على حساب تراث مدينتنا وروعة إطلالتها".

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