دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وفاة رئيس بنجلاديش حسين إرشاد

توفي رئيس بنجلاديش السابق، حسين محمد إرشاد، عن عمر ناهز (89 عامًا) في مستشفى في دكا اليوم الأحد، طبقًا لما ذكره مسؤولون طبيون وزعماء بحزبه.

وقال متحدث باسم إدارة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية بجيش بنجلاديش إن إرشاد، وهو أيضًا رئيس حزب «جاتيو » المعارض، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري المشترك في دكا صباح اليوم.

وكان إرشاد يعاني من عديد من المضاعفات المتعلقة بكبر السن وتم نقله إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي.

وتم وضعه في جهاز دعم الحياة بعد أن تدهورت صحته في المستشفى، وتم تشخيص حالته على أنها عدوى في الرئة وفشل كلوي، حسبما ذكر أحد الأعضاء البارزين بالحزب، غلام محمد قويدر.

Advertisements

واستولى إرشاد على السلطة حينما كان رئيسًا لأركان الجيش في انقلاب أبيض في 24 إبريل 1982 مطيحًا بالرئيس عبدالستار وأعلن نفسه رئيسًا في 1983.

وظل إرشاد يحكم بنجلاديش إلى أن أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 1990.