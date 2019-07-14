وفاة رئيس بنجلاديش حسين إرشاد

توفي رئيس بنجلاديش السابق، حسين محمد إرشاد، عن عمر ناهز (89 عامًا) في مستشفى في دكا اليوم الأحد، طبقًا لما ذكره مسؤولون طبيون وزعماء بحزبه.
وقال متحدث باسم إدارة العلاقات العامة بالخدمات الداخلية بجيش بنجلاديش إن إرشاد، وهو أيضًا رئيس حزب «جاتيو » المعارض، لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى العسكري المشترك في دكا صباح اليوم.
وكان إرشاد يعاني من عديد من المضاعفات المتعلقة بكبر السن وتم نقله إلى المستشفى في 26 يونيو الماضي.
وتم وضعه في جهاز دعم الحياة بعد أن تدهورت صحته في المستشفى، وتم تشخيص حالته على أنها عدوى في الرئة وفشل كلوي، حسبما ذكر أحد الأعضاء البارزين بالحزب، غلام محمد قويدر.
واستولى إرشاد على السلطة حينما كان رئيسًا لأركان الجيش في انقلاب أبيض في 24 إبريل 1982 مطيحًا بالرئيس عبدالستار وأعلن نفسه رئيسًا في 1983.
وظل إرشاد يحكم بنجلاديش إلى أن أجبرته انتفاضة شعبية على الاستقالة في 1990.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.