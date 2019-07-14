شكرا لقرائتكم خبر عن "عزبة أبوه".. تقرير يكشف فساد نجل أردوغان وتعيين أصدقائه وتوزيع أراضى عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير نشرته صحيفة الزمان التركية، عن صندوق تأمين الودائع الإدخارية (TMSF) أن بلال أردوغان، نجل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، نقل ملكية قطعة تبلغ قيمتها 158 مليون و431 ألف ليرة إلى صديقه بوراك أكسوس بشكل غير قانوني.

وأوضح تقرير صندوق تأمين الودائع الإدخارية أن بلال أردوغان نقل ملكية قطعة أرض في منطقة أتاشهير، مرتفعة الأسعار، التي تبلغ قيمتها 158 مليون و431 ألف ليرة، إلى صديقه براك أكسوس، وشركائه.

الصندوق شكله رئيس الجمهورية أردوغان من أجل نقل ملكية الممتلكات المصادرة من أصحابها إلى أقربائه ورجاله، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، للتصرف فيها كما يشاء، دون الالتزام بأي قوانين أو تشريعات.

ومن جانبه فضَّل رئيس الصندوق محي الدين جولال التزام الصمت وعدم التعليق على تلك المعلومات المنشورة في التقرير بشأن بلال أردوغان.

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وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق، فقد منح بلال أردوغان صديقه من أيام مدرسة ثانوية الأئمة والخطباء بوراك أكسوس، وشركائه، قطعة أرض في بلدة أتاشهير التابعة لمدينة إسطنبول، بقيمة 158 مليون و431 ألف ليرة، دون عقد أي مزايدة أو مناقصة عامة.

وكان بلال أردوغان عين صديقه إيلكار آيجي رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية، وكشف بعد ذلك عن وقائع فساد داخل الشركة في عهده، أبرزها تحمل الشركة تكلفة حفل عيد ميلاده بقيمة 100 ألف ليرة، بالإضافة إلى توزيع مبالغ ضخمة على أعضاء مجلس الإدارة.

كذلك سبق أن عين بلال أردوغان صديقه إبراهيم آران مديرًا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الحكومية التركية (TRT)، بعد أن عينه قبل ذلك عضوًا في مجلس إدارة شركة الاتصالات الحكومية الوطنية “تُرك تيليكوم”.