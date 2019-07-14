الاتحاد الأوروبي يحث روسيا على معاودة الالتزام بمعاهدة القوات النووية

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

حث الاتحاد الأوروبي روسيا على معاودة الالتزام بمعاهدة القوات النووية المتوسطة.

جاء ذلك في بيان لمسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موجيريني، صدر باسم الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الأحد، حيث حذر التكتل من معاودة سباق التسلح بين الولايات المتحدة وروسيا.

وجاء صدور البيان قبل نحو ثلاثة أسابيع من الإنهاء المحتمل للمعاهدة المهمة.

وقالت موجيريني:" نحن قلقون بشدة حيال التطور الراهن والخاص بإمكانية إنهاء المعاهدة في الثاني من أغسطس المقبل"، واضافت أن الاتحاد الأوروبي " يناشد روسيا بإلحاح معالجة المخاوف التي تكرر إثارتها حول نظام أسلحة 9 إم 729 الروسي واتخاذ إجراءات فورية من أجل الالتزام بالمعاهدة على نحو كامل يمكن التحقق منه".

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وتابعت موجيريني أن " الأيام المقبلة هي الفرصة الأخيرة للحوار ولاتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هذه الدعامات المهمة للبنية الأمنية الأوروبية".

وتتهم الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) روسيا بانتهاك المعاهدة عبر تطوير صاروخ كروز، طراز "نوفاتور 9.إم.729"، والمعروف أيضا لدى الناتو باسم "إس.إس سي-8"، وترفض موسكو الاتهام.

ووقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، في عام 1987، وهي تحظر على الطرفين امتلاك الصواريخ البالستية الأرض جو وصواريخ كروز التي يتراوح مداها بين 500 إلى 5500 كيلومتر، كما تحظر المعاهدة إنتاج أو اختبار مثل هذه الأنظمة.

كانت واشنطن، مدعومة من الناتو، قد ألغت المعاهدة في مطلع شباط/فبراير الماضي، وأعطت موسكو مهلة حتى أوائل أغسطس المقبل للالتزام بالمعاهدة، غير أن موسكو تنفي انتهاك نظامها الصاروخي المشار إليه لبنود المعاهدة وتقول إن مداه يقل عن 500 كيلومتر.

وكانت موسكو علقت من جانبها رسميا العمل بالمعاهدة رسميا في أوائل تموز/يوليو الجاري.