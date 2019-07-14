إيران: الجهود المبذولة للحد من هبوط الريال بدأت تجدي نفعا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

بدأت العملة الإيرانية المنهارة في الانتعاش في السوق الحرة، في الوقت الذي دخلت فيه السياسات الحكومية للدفاع عن البلاد ضد العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) شبه الرسمية عن عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي أن الريال استقر. وزادت قيمة الريال حوالي 8 % في السوق المفتوحة خلال الشهر الماضي، وفقا للأسعار التي جمعتها وكالة أنباء بلومبرج من مواقع البورصات الأجنبية والتجار في طهران.

ويبعث هذا التقدم على ارتياح الإيرانيين الذين شهدوا انخفاض العملة أكثر من 50 % بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 وأعاد فرض العقوبات على البلاد. وسعى البنك المركزي إلى طرق لحماية العملة من خلال إجراءات تشمل إنشاء منصة للصرف الأجنبي تديرها الحكومة تعرف باسم "نيما" للحد من أثر السوق السوداء والتحكم في أسعار الفائدة التي يقدمها المقرضون.