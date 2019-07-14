"آمال" سادس الجمهورية أدبي الثانوية الأزهرية: "نفسي اشتغل في الخارجية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

أنطلقت الزغاريد في منزل الطالبة بنت مركز سيدي سالم في كفرالشيخ، سادس الجمهورية أدبي في الثانوية الأزهرية، بمجموع 613 درجة بنسبة 97.30%، عقب تلقي أفراد أسرتها خبر نجاحها وتفوقها.

"قصتي مع التعليم الأزهري بدأت من أولى ابتدائي والدتي حولت لي من التربية والتعليم للأزهر وكنت مرعوبة من التعليم الأزهري عشان بيقولوا المواد بتاعته صعبة لكن الحمد لله تفوفقت في الأزهر".. كلمات قالتها الطالبة "آمال جاويش"، بمعهد أبو متولي الثانوي الأزهري للفتيات، موضحة لـ"الخليج 365"، كيف أصبحت متفوقة وحصلت على مركز متقدم بين أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية.

وقالت "آمال" إن سبب تحويل والدتها لها من التربية والتعليم للأزهر الشريف إصرار والدتها على أن تكون من ضمن حفظة القرآن الكريم، وكانت وقتها تخشى الانضمام للتعليم الأزهري بسبب مواده التعليمية حتى تأقلمت على التعليم فيه، وأصبحت تتفوق وتكون من الأوائل بداية من الصف الأول الثانوي.

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وأضافت أن والدها الذي كان يعمل مزارعًا متوفيًا منذ 11 عامًا، عندما كانت في الصف الأول الابتدائي وعلى الرغم من فقدانها الأب فعوضتها والدتها عن كل شئ فأصبحت لها ولشقيقها الوحيد الأب والأم في آن واحد وكانت دائمًا تشجعها على التفوق وتوفر لها كلها ما تريد بما في ذلك تلقيها الدروس الخصوصية.

وأكدت سادس الجمهورية أدبي في الثانوية الأزهرية، أنها تحفظ نصف القرآن الكريم وملمة بالمواد الشرعية وكانت تنظم نفسها في العام الدراسي المنقضي ما بين المذاكرة وتلقي الدروس الخصوصية، بمساعدة والدتها، ودعم من شقيقها الوحيد، وتهدي تفوقها وحصولها على سادس الجمهورية بين أوائل الثانوية الأزهرية إلى روح والدها.

واختتمت حديثها لـ"الخليج 365"، قائلة: "أرغب في الالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد حتى التحق بوظيفة في وزارة الخارجية وأتمنى أن أتولى منصبًا سياسيًا في حالة التحاقي بالعمل في الخارجية من أجل توصيل مفاهيم حقيقية عن مصر لكل دول العالم بلا استثناء لأنني أعشق تراب بلدي".