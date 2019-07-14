فريق "هندسة الإسكندرية" يحصد المركز الأول في مسابقة "روبوكون"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

فاز فريق "M.I.A" بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة روبوكون، ليتأهل للمسابقة الدولية التي تعقد بدولة منغوليا في الفترة بين 20 و25 من أغسطس.

وقال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، في تصريح له، اليوم الأحد، إن الفريق يعد الفريق العربي الوحيد المشاركة في المسابقة الدولية مع 17 فريقًا من الصين واليابان وفيتنام ودول أخرى.

فيما أشار الدكتور حسن وردة، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق الفائز، أن روبوكون هي مسابقة دولية سنوية خاصة بطلبة الجامعات والمعاهد الفنية بغرض المساهمة في تطوير التقنيات الهندسية والزراعية في بلادهم.

وأضاف"وردة" أن المسابقة تهدف إلى خلق صداقات بين شباب الجامعات من دول العالم المختلفة حيث يقوم المتسابقون ببناء روبوت أو أكثر حسب شروط المسابقة، مستخدمين في ذلك معلوماتهم الهندسية، ومهاراتهم الإبداعية.