إنعاش قلب طالبة أصيبت بأزمة فور رسوبها في الثانوية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

أنعش فريق طبي بمستشفى "الأحرار" التعليمي بالزقازيق، بالشرقية، اليوم الأحد، قلب طالبة بالصف الثالث الثانوي العام؛ بعدما توقف قلبها إثر إصابتها بأزمة قلبية فور رسوبها بامتحانات الثانوية العامة، فيما لحقت بها والدتها وأصيبت بأزمة قلبية هى الأخرى بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة المركز.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "نيرمين م." 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بتوقف في عضلة القلب، ووالدتها، مصابة بأزمة قلبية.

بالانتقال وسؤال والد الفتاة، أفاد بأنها تعرضت لحالة إغماء فور معرفتها بنتيجة رسوبها في الامتحانات، وأن أمها سقطت هي الأخرى حزنًا عليها، فيما جرى احتجازهما بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، ونجح الأطباء في إنعاش قلب الفتاة، وجرى سحب عينة بول ودم منها لفحصها، أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.