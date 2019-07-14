رئيس جامعة الأزهر يهنّئ أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

هنّأ رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي الطلاب والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام 2018 - 2019.

وأعرب المحرصاوي - في بيان اليوم - عن سعادته الغامرة، وتمنياته الخالصة باستمرار هذا التفوق والتميز للطلاب والطالبات الأوائل ولجميع طلاب مصر، مطالبا إياهم بالمساهمة بإيجابية في بناء مستقبل أفضل لمصر، ومشاركة الأجيال القادمة في بناء الوطن، وحمل الأمانة والمسئولية.

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وشدد على أهمية دور طلاب وطالبات الأزهر الشريف في نشر ثقافة التعلم والتسامح والتعايش وتقديم الصورة الحقيقية لديننا الحنيف، الذي هو رسالة وسطية وحب وسلام للعالم أجمع بعيدا عن الغلو والتطرف.

وأوضح المحرصاوي أن جامعة الأزهر في انتظار أبنائها وبناتها الحاصلين على الثانوية الأزهرية لهذا العام، لتستقبلهم في رحاب كلياتها المختلفة وتخصصاتها المتنوعة، مطالبا إياهم باستثمار المرحلة الجامعية في تحصيل العلوم النافعة.

كما هنّأ أولياء أمور الطلاب والطالبات، مثمنا الجهد والتضحيات التي لا تقدر في سبيل رعاية أبنائهم وبناتهم وتوفير المناخ الملائم لتفوقهم، مؤكدا أن أفضل استثمار في الحياة هو تربية وتعليم الأبناء.