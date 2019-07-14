بعد رسوبها في الثانوية.. طالبة ووالدتها تسقطان بأزمة قلبية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

سقطت طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، اليوم الأحد، مغشيًا عليها إثر إصابتها بأزمة قلبية فور رسوبها بامتحانات الثانوية العامة، فيما لحقت بها والدتها وأصيبت بأزمة قلبية هي الأخرى، بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من مستشفى "الأحرار" التعليمي بمدينة الزقازيق، بوصول "نيرمين م." 18 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، مُقيمة بقرية "هرية رزنة" التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بتوقف في عضلة القلب، ووالدتها، مصابة بأزمة قلبية.

بالانتقال وسؤال والد الفتاة، أفاد بأنها تعرضت لحالة إغماء فور معرفتها بنتيجة رسوبها في الامتحانات، وأن أمها سقطت هي الأخرى حزنًا عليها، فيما جرى احتجازهما بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، ويحاول الأطباء إنعاش قلب الفتاة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.