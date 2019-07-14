3.5 مليون يورو تكلفة الاحتفال باليوم الوطني الفرنسي

ينتظر الفرنسيون اليوم الوطني الخاص ببلادهم الموافق 14 يوليو للاحتفال به وإطلاق الألعاب النارية باعتباره من أكثر الأعياد الهامة.
أوضحت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية كم تكلفةاليوم التي صرفها الفرنسيون في الاحتفال باليوم الوطني، سواء كانت تدابير أمنية أو ألعاب نارية.
تكلف العرض العسكري المرافق لموكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شارع الشانزلزيه 3.5 مليون يورو، وكان يضمن 4299 جندي يرتدون ملابس احتفالية و169 مركبة و 67 طائرة و 40 طائرة هليكوبتر، بالإضافة إلى جانب 237 من الخيول.
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