تحطم طائرة صغيرة تقل 9 أشخاص شمال السويد

تحطمت طائرة صغيرة شمال السويد وعلى متنها تسعة أشخاص.

وذكرت الشرطة المحلية اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية توضح أن الحادث وقع بعد وقت قصير من

إقلاع الطائرة جنوب مدرج المطار في أوميا.

ولم تتوافر معلومات حول ملابسات الحادث أو حول الأشخاص التسعة الذين

كانوا على متن الطائرة. وأشارت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية التي كانت أول وسيلة إعلام تبث نبأ عن الحادث إلى أن الركاب من هواة القفز بالمظلات. ولم يؤكد المسئولون ما ذكرته الصحيفة حتى الآن.