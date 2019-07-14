تحطمت طائرة صغيرة شمال السويد وعلى متنها تسعة أشخاص.
وذكرت الشرطة المحلية اليوم الأحد، أن المؤشرات الأولية توضح أن الحادث وقع بعد وقت قصير منإقلاع الطائرة جنوب مدرج المطار في أوميا.
ولم تتوافر معلومات حول ملابسات الحادث أو حول الأشخاص التسعة الذينكانوا على متن الطائرة. وأشارت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية التي كانت أول وسيلة إعلام تبث نبأ عن الحادث إلى أن الركاب من هواة القفز بالمظلات. ولم يؤكد المسئولون ما ذكرته الصحيفة حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة صغيرة تقل 9 أشخاص شمال السويد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.