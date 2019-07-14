العثيمين: توجيهات خادم الحرمين تعزز التضامن الإسلامي



نوه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من 72 دولة، وكذلك توجيهه باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ. وأكد العثيمين في بيان أن هذا التوجيه من قبل خادم الحرمين الشريفين يؤكد اهتمام المملكة وقيادتها بخدمة الأمة الإسلامية وعنايتهما بالمسلمين من أجل أداء شعائرهم وواجباتهم بكل يسر وسهولة وأمن، مشيراً إلى أن الجميع يلمس الخدمات الجبارة التي تقدمها قيادة المملكة في مشاريعها سواء أكان في المسجد الحرام بمكة المكرمة أو بالمسجد النبوي في المدينة المنورة. ولفت الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى أن هذه الاستضافة الكريمة للحجاج تعزز من التضامن الإسلامي وتدعم أواصر الأخوة المبنية على تعاليم الدين الحنيف، وتدل على المكانة الروحية للمملكة العربية السعودية في وجدان قرابة مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

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