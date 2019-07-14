9 مميزات ترجح فوز ترمب بولاية ثانية

يخوض الرئيس دونالد ترمب انتخابات الرئاسة عام 2020، أمام 24 مرشحا ديمقراطيا. ورجح تقرير لموقع Buisness Insider، أن ترمب يملك 9 مميزات تمكنه من استخدامها لضمان إعادة انتخابه.

1. لديه وقت غير محدود للحملة:

يقول التقرير، إن لترمب وقتا غير محدود للحملة الانتخابية، بينما يناضل المنافسون الديمقراطيون من أجل الترشيح.

2. تحقيق مولر انتهى:

لفت التقرير إلى أنه في الوقت تستمر فيه التحقيقات التي أجراها الكونجرس في إدارة ترمب، إلا أن التحقيق الخاص بالمحامي روبرت مولر قد انتهى دون تجريم الرئيس الذي اعتبره ترمب انتصارا كبيرا.

3. قوة الاقتصاد:

أكد التقرير أن قوة الاقتصاد الأميركي أمر يبشر بالخير لترمب، حيث إن التخفيضات الضريببية يمكن أن تساعده في إعادة انتخابه.

4. الجمهوريون قريبون من ترمب:

يقول التقرير، إن الجمهوريين أصبحوا أقرب إلى ترمب وإدارته في الوقت الحالي مما كان عليه في عام 2016.

5. تزايد القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري:

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العديد من استطلاعات الرأي تشير إلى وجود نسبة 90% من الثقة في ترمب داخل الحزب الجمهوري.

6. ميزانية الحملة الكبيرة:

يقول التقرير، إن حملة ترمب جمعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 حوالي 30 مليون دولار، إضافة للأموال التي تم جمعها مع اللجنة الوطنية.

7. الوظائف تزدهر في معاقل ترمب الانتخابية:

تشير التقارير إلى أن الوظائف تنمو بمعدل أسرع في المناطق الريفية مما كانت عليه في معاقل الحزب الديمقراطي والمدن الكبرى.

8. صدارة المرشحين:

يشير التقرير إلى أن استطلاعات الرأي الأميركية تكشف أن ترمب يحتل الصدارة بنسبة 70% الذين أعربوا عن ثقتهم في قدرته على الفوز مرة أخرى عام 2020.

9. التاريخ إلى جانب ترمب:

يرى التقرير أن ثلاثة رؤساء فقط فشلوا (جورج بوش الأب وجيرالد فورد وجيمي كارتر) في إعادة انتخابهم في السنوات الـ50 الماضية، إذ إن كل هؤلاء الرؤساء خسروا أمام منافسيهم خلال الأوقات الاقتصادية المتصاعدة. لكن على العموم، يميل أصحاب المناصب إلى الأداء الجيد، حتى بعد الانتخابات الصاخبة في المرة الأولى.