بيان ثلاثي
يأتي ذلك، في وقت أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ع انزعاجها من الهجمات على السفن في مياه الخليج، مؤكدة في الآن ذاته التزامها بالاتفاق النووي لكنها قلقة من انهياره. وطالبت الدول في بيان مشترك بوقف التصعيد بين واشنطن وإيران والعودة للحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تصريحات متضاربة للقيادة الإيرانية حول الخضوع للمفاوضات مع واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.