عاجل-تصريحات متضاربة للقيادة الإيرانية حول الخضوع للمفاوضات مع واشنطن

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بدءا من اليوم لكن بشروط. وربط روحاني مسألة التفاوض مع الولايات المتحدة في حال وقف الضغوط الاقتصادية، ورفع العقوبات، والعودة للاتفاق النووي. لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، صرح في وقت سابق من اليوم، بأنه لا تفاوض مع الولايات المتحدة حاليا على أي مستوى. ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن موسوي تعليقا على أنباء تسلم طهران رسالة أميركية عبر روسيا للتفاوض بين الجانبين، أنه "لا مفاوضات مع المسؤولين الأميركيين على أي مستوى". كما نفى من قبله وزير الخارجية، محمد جواد ظريف هذه الأنباء، قائلا "التفاوض لا يتناسق مع الإرهاب، ونحن لا نتفاوض مع من يمارسون الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا"، على حد تعبيره.

بيان ثلاثي

يأتي ذلك، في وقت أعربت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، ع انزعاجها من الهجمات على السفن في مياه الخليج، مؤكدة في الآن ذاته التزامها بالاتفاق النووي لكنها قلقة من انهياره. وطالبت الدول في بيان مشترك بوقف التصعيد بين واشنطن وإيران والعودة للحوار.