الجامعة العربية: صمود الشعب الفلسطيني سيظل الشعلة التي تضيء الطريق

أكدت الجامعة العربية، أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع سيظل الشعلة التي تضيء الطريق برغم الصعاب، محذرة في الإطار ذاته من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على منظومة الحقوق الفلسطينية كافة.

وجاء ذلك في كلمة السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته العادية الـ102، التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لبحث عدد من التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية على رأسها تجديد التفويض لـ "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، والاستيطان، والقدس.

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وقال، إن الشعب الفلسطيني لن ينكسر ولن تخضع إرادته، وسيستمر في معركته العادلة بثبات، مستنداً على حقه المشروع وعدالة قضيته، وعلى دعم أشقائه العرب لتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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وشدد على أهمية اجتماع اليوم كونه يأتي في ظل ازدياد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وفي سياق منفصل، جدد عشرات المستوطنين اليوم، اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونفذ 71 مستوطناً و8 طلاب يهود و6 من عناصر مخابرات الاحتلال، جولات استفزازية في باحات المسجد قبل مغادرته من جهة باب السلسلة.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال الخاصة اقتحمت صباح اليوم مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك وشرعت بإخراج القواطع الخشبية الموجودة فيه.