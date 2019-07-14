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اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في العيد الوطني الفرنسي

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أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع الشانزليزيه اليوم الأحد، وذلك بعد ساعات من عرض عسكري بمناسبة "يوم الباستيل" حضره الرئيس إيمانويل ماكرون مع زعماء أوروبيين آخرين.

وعادت حركة المرور في الشارع بعد انتهاء العرض، لكن مئات المحتجين المنتمين لحركة "السترات الصفراء" حاولوا احتلاله.

وذكرت شبكة "بي اف ام تي في" الإخبارية، أن المحتجين استخدموا الحواجز للصعود إلى المتاريس، وأضرموا النيران في صناديق النفايات.

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وعرض تلفزيون (بي.إف.إم) صوراً تظهر الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حاولوا قطع الطريق بعوائق معدنية وصناديق قمامة وحطام. وكان بعضهم ملثماً.

وفي وقت سابق، قال مصدر بالشرطة ومصدر بمحكمة، إن الشرطة ألقت القبض على 152 محتجاً من حركة السترات الصفراء وزعمائهم قرب شارع الشانزليزيه أثناء محاولتهم تنظيم احتجاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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