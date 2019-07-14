توقيف خمسة إرهابيين في الجزائر كانوا يخططون لهجمات ضد المتظاهرين

أعلنت السلطات الأمنية في الجزائر توقيف خمسة إرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين باستخدام عبوات متفجرة في مناطق مختلفة في الجزائر، وفقاً لما أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائري اليوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن "مفرزة الجيش الوطني الشعبي تمكنت بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني في باتنة (الواقعة على بعد 400 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية)، من توقيف 5 إرهابيين، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني".

وأضاف البيان أن العمليات نفذت بين 3 و7 يوليو الجاري.

وتشهد الجزائر منذ فبراير 2019 تظاهرات شعبية غير مسبوقة، أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل. ويطالب المحتجون برحيل كافة رموز نظام بوتفليقة الذي حكم الجزائر عشرين عاماً.