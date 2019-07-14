اعتقال 152 فرنسياً بينهم قائدان لحركة "السترات الصفراء"

أعلن مسؤولون فرنسيون، اليوم الأحد، أن اثنين من القادة البارزين لحركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية، كانا بين 152 شخصاً تم القبض عليهم خلال الاحتفال بالعيد الوطني "يوم الباستيل".

وأكد مكتب المدعي العام في باريس القبض على القياديين البارزين في حركة السترات الصفراء (جيروم رودريجيز وماكسيم نيكول) لاستجوابهما بتهمة تنظيم مظاهرة بدون تصريح.

وعلى الصعيد نفسه، قالت الشرطة إنه تم القبض على إجمالي 152 شخصاً في باريس بتهم متعددة، من بينها تنظيم احتجاجات بدون إبلاغ السلطات والتخريب والتعدي على مسؤولين وحمل أسلحة.

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وفي وقت سابق اليوم، انطلقت صافرات استهجان، خلال مرور موكب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشارع الشانزليزيه، قبيل العرض العسكري الخاص باحتفالات العيد الوطني "يوم الباستيل" في باريس.