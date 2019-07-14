أميرة خليجية تعرض الزواج على النجم التركي “أسمر”

تقدمت أميرة خليجية بعرض للزواج من الفنان التركي “ساروهان هانيل”، الشهير في العالم العربي باسم أسمر، لكن الرفض كان جوابه.

وتداولت تقارير إعلام تركية، أخيرا، أن النجم الشهير، صرح أن أميرة من الخليج عرضت عليه الارتباط بها، لكنه لم يوافق.

وأضافت المصادر نفسها أن أسمر، أثناء زيارته لدول الخليج، تلقى عروضا لحضور سهرات مع نساء من كبار الشخصيات في السعودية، والكويت مقابل مبالغ مالية كبيرة، لكنه رفض كذلك.

وحقق “ساروهان هانيل” شهرة كبيرة في العالم العربي، بسبب دوره في مسلسل “وتمضي الأيام”، الذي جسد فيه شخصية “أسمر” وبقي هذا اللقب لصيقا به في الدول العربية.