مبادرة استثنائية.. شاطئ الدالية يخصص مرافق خاصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاص-فيديو

في بادرة إنسانية استثنائية، خصص شاطئ الدالية، ضواحي مدينة طنجة، مرافق خاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لإتاحة الفرصة لهم إلى جانب جميع المصطافين، من أجل الاستمتاع بعطلة الصيف، والاستجمام في أحد أجمل شواطئ طنجة.

وتتضمن هذه المرافق الشاطئية، ممرات مخصصة للكراسي المتحركة، ودرجات رملية للتنقل بين الماء ومكان الاستراحة، فضلا عن مؤطرين مؤهلين لمرافقة زوار مرافق شاطئ الدالية، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ومرافق صحية، ومسعفين دائمي الحضور، طوال العطلة الصيفية، بالإضافة إلى حمامات، ومراحيض، تتوفر على كل الظروف الملائمة لتمكينهم من قضاء وقت ممتع دون أي صعوبات.

وفي حديث مع “اليوم 24″، قال محمد الدبدي الفريشي، أحد مؤطري الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، في شاطئ الدالية، إنه “يتم الاهتمام بزوار مرافق الشاطئ منذ دخولهم إلى حين خروجهم، في مبادرة مجانية لصالح جميع الزوار، الذين يعيشون وضعية إعاقة”، بحسب تعبيره.