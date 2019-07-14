أفتاتي يوجه اتهامات نارية للأحرار..قال للعلمي: لا أستبعد علاقتك أنت ومول الغاز بجهات خارجية!

بعد أسبوع من اتهامات شديدة اللهجة وجهها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، لوزراء التجمع الوطني للأحرار، خرج عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، اليوم الأحد، في هجوم قوي على قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الحليف الحكومي لحزبه.

وقال أفتاتي صباح اليوم الأحد، في مداخلته أثناء جلسة الحوار الداخلي في ضيافة الكتابة الإقليمية لحزبه، موجها كلامه لرشيد طالبي العلمي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الشباب والرياضة، أنه لا يستبعد ربطه ورئيسه في الحزب عزيز أخنوش، علاقات تمويلية سرية مع جهات خارجية، بشكل يهدد مصالح المغرب.

وحسب مصادر حضرت اللقاء، فإن أفتاتي قال للطالبي العلمي “لا أستبعد أنك أنت وولي نعمتك الذي لم يعد فقط يسمى بمول الغاز، بل بمول المشاريع الريعية الضخمة مثل الطاقات المتجددة، أنكم تربطون علاقات تمويلية سرية مع جهات خارجية، في إطار عطيني نعطيك وتبادل الخدمات والمصالح التي تهدد مصالح المغرب”.

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وتأتي التصريحات الجديدة لأفتاتي، بعد أسبوع من انتقاد شديد وجهه العثماني لحلفائه الحكوميين من الأحرار، انتقد فيه دفاع وزراء حزب أخنوش عن حصيلة قطاعاتهم الحكومية فقط وليس حصيلة العمل الحكومي كاملا، واصفا هذا السلوك بـ”غير المقبول”.

ودعا العثماني منتخبي حزبه إلى نهج سلوك سياسي رشيد، معتبرا في الوقت ذاته أن من واجب أعضاء البجيدي الدفاع عن حزبهم إذا تعرض للإساءة، وقال: “من واجبنا الدفاع عن الحزب إذا تعرض للإساءة من حقنا الدفاع، والحمد لله ديما حنا لي كنتهاجمو”، داعيا إياهم إلى التريث قبل نقل الأخبار المتداولة إعلاميا عن حزبهم، والتحقق منها عن طريق الاتصال بالقيادات، التي قال إن هواتفها دائما مفتوحة.

وتأتي تصريحات سعد الدين العثماني، بعد سلسلة جولات لحزب التجمع الوطني للأحرار، قادها وزراؤه، عرضوا فيها حصيلة قطاعاتهم الحكومية فقط، ودافعوا عنها.