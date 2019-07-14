بنغلادش: وفاة الحاكم العسكري السابق حسين أرشد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي، اليوم الأحد، الحاكم العسكري السابق لبنغلادش ورئيس المعارضة في البرلمان، حسين محمد أرشد، والملقب بـ"الديكتاتور" بعد أشهر من الصراع مع المرض.

وأعلن كل من حزب "جاتيا" المعارض، الذي يترأسه أرشد، وقسم العلاقات العامة للقوات المسلحة (وكالة أنباء ناطقة باسم الجيش البنغالي)، وفاته على الساعة 07:45 بالتوقيت المحلي في المشفى العسكري بالعاصمة دكا.

وعانى أرشد (89 عاما)، رئيس كتلة المعارضة في البرلمان، لأشهر من انخفاض في الهيموغلوبين، ومشاكل في الكلى والكبد، وارتفاع في البيليروبين، وآلام شديدة في الركبة.

بدورها، عبّرت رئيسة الوزاء البنغالية الشيخ حسينة، عن حزنها لوفاة أرشد، وأعربت عن تعاطفها العميق مع أفراد أسرته المكلومة، بحسب وكالة أنباء بنغلادش المتحدة (خاصة).

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وأدخل أرشد، المشفى في حزيران/ يونيو الماضي، لتلقي العلاج في وحدة العناية المركزة، ليتم بعدها ربطه بجهاز دعم الحياة في نهاية الشهر نفسه.

وشغل منصب الحاكم العسكري لبنغلادش في عام 1982، ومن ثم أعلن نفسه رئيسا للبلاد في العام التالي، ليؤسس لاحقا حزب جاتيا.

وعُزل من رئاسة الدولة في 1990، إثر احتجاجات واسعة في البلاد، واعتقل في العام التالي حتى أفرج عنه في 1997.