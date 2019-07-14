التعادل يسيطر على مباراة النجف وبغداد في ممتاز الكرة

رياضة 2019-07-14 | 18:32 53 مشاهدة سيطر التعادل الايجابي 1-1 على مباراة النجف وامانة بغداد والتي احتضنها ملعب النجف ضمن لقاءات الجولة الـ17 من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وبعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاق صافرة المباراة، افتتح علي رشيد اهداف المباراة معلناً تقدم النجف بهدف، لكن فرحة غزلان البادية لم تدم سوى دقيقة واحدة، بعدما ادرك مصطفى كريم التعادل لامانة بغداد، لتبقى النتيجة على حالها حتى نهاية المواجهة.



التعادل اوصل بغداد الى النقطة 48 في المركز السابع، بينما بلغ النجف النقطة 40 في المركز الخامس عشر.



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