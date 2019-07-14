خروج محطة للكهرباء عن العمل وسط النجف

اعلنت دائرة كهرباء النجف، الاحد، عن خروج محطة للكهرباء عن العمل وسط المحافظة.
وقالت شعبة الصيانة في كهرباء النجف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك عطلا في القابلو الرئيسي على مغذيات محطة الامام 1+2 مما ادى الى خروج المحطة بالكامل عن العمل".
وأضاف البيان أن "هذه المحطة تجهز مناطق المدينة القديمة بالتيار الكهربائي"، مشيرا الى "مباشرة كوادر فرع توزيع كهرباء النجف بالعمل".
وأضاف البيان أن "هذه المحطة تجهز مناطق المدينة القديمة بالتيار الكهربائي"، مشيرا الى "مباشرة كوادر فرع توزيع كهرباء النجف بالعمل".
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