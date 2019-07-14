خروج محطة للكهرباء عن العمل وسط النجف

وقالت شعبة الصيانة في كهرباء النجف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هناك عطلا في القابلو الرئيسي على مغذيات محطة الامام 1+2 مما ادى الى خروج المحطة بالكامل عن العمل".

وأضاف البيان أن "هذه المحطة تجهز مناطق المدينة القديمة بالتيار الكهربائي"، مشيرا الى "مباشرة كوادر فرع توزيع كهرباء النجف بالعمل".

