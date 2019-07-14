مصرع تسعة أشخاص بتحطم طائرة شمال السويد

لقي تسعة أشخاص مصرعهم، الأحد، بتحطم طائرة رياضية في منطقة تقع شمال السويد. وذكرت السلطات المحلية في محافظة وستربوتن السويدية في بيان، ان "جميع الركاب لقوا حتفهم وتم إبلاغ ذويهم بذلك". وأشارت خدمات الإسعاف المحلية إلى أن "هواة قفز بالمظلات كانوا على متن الطائرة". ونقلت إذاعة "Sveriges Radio" عن خدمات الإسعاف قولها، أن "الحادث وقع بعد أقل من ساعة من إقلاع طائرة من طراز "GA8 Airvan، من مطار أوميو، بعد ظهر اليوم الأحد".



وباشرت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة أسباب الكارثة. وباشرت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة أسباب الكارثة.

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