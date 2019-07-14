نائب رئيس البرلمان يطالب وزارة الاعمار بتأهيل 'طرق الموت'

وقال الكعبي في بيان على هامش ترؤسه اجتماعا هاما في ديوان محافظة ديالى، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "نحذر من مغبة السماح لبعض الأبواق والأفكار التي تسعى لزعزعة امن واستقرار محافظة ديالى وعودتها الى حقبة الطائفية التي غادرناها دون رجعة"، مؤكدا ان "العراقيين لن يسمحوا بعودتها مجددا فقد قدموا دماء طاهرة لأجل القضاء على الإرهاب الذي حاول زرع التفرقة في ذلك الوقت".ودعا الكعبي، القوى السياسية في المحافظة الى "ترك الخلافات والتكاتف من اجل تقديم أفضل الخدمات لابناء المحافظة والتعاون مع الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون على مختلف مناطق ونواحي وقرى ديالى، وبما يسهم في عودة جميع النازحين لمناطقهم".

واوضح الكعبي، "استمعنا من المسؤولين الحاضرين الى شرح مفصل عن واقع مختلف دوائر المحافظة والمعوقات التي تواجهها وسبل تذليلها"، مؤكدا على "ضرورة التوزيع العادل للتخصيصات المالية التي أطلقت من خلال الموازنة".



وطالب الكعبي، الحكومة بـ"إيلاء القطاع الزراعي اهتماما كبيرا وعاجلا، وتعويض اصحاب البساتين المتضررة من الفيضانات".

كما طالب الكعبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمبنى المحافظة، وزارة الإعمار والاسكان الاسراع بـ"المباشرة في تأهيل الطرق التي تسمى بالموت كونها تخطف ولا زالت ارواح العديد من ابناء المحافظات بشكل يومي"، داعيا الجهات الأمنية والخدمية الى "لعب دور تكاملي يسهم في إعطاء صورة حية ونابضة لابناء المدينة وطمأنة مكوناتها كافة".

