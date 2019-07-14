وفد من مكتب عبد المهدي في سيطرة اللج للتحقيق بحادثة الاعتداء على الضابط

وقال مصدر أمني لـ الخليج 365، إن "وفداً من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وصل لسيطرة اللج للتحقيق في حادث الاعتداء على الضابط من قبل محافظ واسط محمد المياحي".

وأضاف أن "الوفد اخذ على عاتقه التحقيق الدقيق بالحادث، وبيان أسباب اعتداء المحافظ على الضابط".

