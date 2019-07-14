جريفيث يبدي قلقه بشأن أحكام حوثية بإعدام 30 معتقلا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه من فرض عقوبة الإعدام على 30 معتقلا من قبل المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء.
وقال في تغريدة نشرها مكتبه الأحد على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "إن الأمم المتحدة تعارض استخدام عقوبة الإعدام في جميع الظروف".
وتابع جريفيث: "نؤكّد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ونحن قلقون من فرض عقوبة الإعدام على 30 شخصًا في صنعاء".
وحث المبعوث الأممي الأطراف اليمنية على تنفيذ اتفاقية الأسرى والمعتقلين الموقّعة في ستوكهولم قبل سبعة أشهر.
وكان نائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قد طالب قبل أيام جريفيث ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف حكم مليشيا الحوثي بإعدام المعتقلين الثلاثين.
وطالبت مؤسسات حكومية وحقوقية يمنية بتدخل أممي عاجل من أجل منع الحوثيين من إعدام 30 معتقلا.
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