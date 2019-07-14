الجيش الليبي لـ"العين الإخبارية": الخطوة القادمة دخول العاصمة

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن الخطوة القادمة للجيش في حربه على الإرهاب هي دخول مدينة طرابلس.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": استنزفنا المليشيات في محاور تخوم طرابلس كخلة الفرجان ووادي الربيع وغيرها، وحاليًا تستعد القوات المسلحة لدخول قلب العاصمة لتحريرها من براثن الإرهابيين.

وشدد على أن كل البيانات الصادرة عن القوات المسلحة سواء عن المركز الإعلامي لعمليات طوفان الكرامة أو إدارة التوجيه المعنوي جاءت بناء على معطيات من غرف العمليات الرئيسية فهي الجهة الأكثر دراية بما يجب نشره وبما لا يجب نشره وهذه هي الطريقة المتبعة في كل الجيوش النظامية.

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن الخط الأساسي الذي تقوم عليه عمليات تحرير طرابلس هو استنزاف المليشيات المسلحة في منطقة مختارة وعبر مجموعة من المحاور المعينة والعمليات حاليًا تسير على هذا النهج، فيوميا نرى استهداف لمجموعة من الآليات وغنم العديد من الأسلحة ناهيك عن التقدم الكبير في محاور القتال.





Advertisements

وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن فبركات المليشيات الإخوانية المدعومة من تركيا افتضحت عندما قالت إن الأسلحة وجدت في غرفة عمليات غريان، بينما الكل يعلم أن الأسلحة مكانها المحاور ومواقع القتال وليس غرف العمليات.

المحجوب نوه بأن القوات المسلحة الليبية لا تسيطر على كافة المنافذ، قائلًا: "إن ما شاهدناه يخرق حظر التسليح هي المليشيات المسلحة التي تدعمها تركيا عبر مجموعة من المنافذ والمطارات بالأسلحة والعتاد العسكري من أجل محاربة الجيش الليبي".

وحول التصدي للدعم التركي، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إن القيادة العامة كانت قد أصدرت تعليماتها بالتصدي لأي محاولة لتهريب الأسلحة من تركيا سواء ثبتت هذه المعلومة، فالقوات المسلحة مستمرة في رصد أي تحركات في المياه والأجواء الليبية، وسيتم التعامل مع أي هدف وفق البيان الصادر عن القائد العام للجيش الليبي.





وبشأن ما يحدث في منطقة مرزق، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إنها مجموعة من العصابات التي يؤجرها قادة المليشيات، على رأسهم المليشياوي أسامة الجويلي المدعوم شرعيا من حكومة الصخيرات، فيقوم بدفع المبالغ لهم بغية خلق قلقلة في الجنوب أو كنوع من شد الانتباه لوجودهم في الجنوب، ولكن كل هذا هباء، فالجنوب يعتبر شبه قارة وبه مدن عديدة وقوة أمنية مختلفة تتصدى لمثل هذه الألاعيب المستأجرة.

وحول ما نشر عن وجود مجموعات منتمية لتنظيم "داعش" في صحراء الجنوب الليبي، قال المحجوب إن هذه الأشياء تأتي في صدد أكاذيب الإخوان التي تحاول إثبات وجود خلل أمني في الجنوب، فلو أمعنا النظر في الفيديو سنلاحظ أن عددهم فيه قليل للغاية مقارنة بادعائهم السيطرة على مساحة شاسعة كالجنوب الليبي الذي تبعد مدنه عن بعضها مئات الكيلومترات.

المحجوب أشار إلى أن الغاية من هذا الفيديو هي ذاتها الغاية من استئجار العصابات في مرزق وهي خلق نوع من البلبلة وهذه ليست جديدة على التنظيمات الإخوانية والتي بدأت ترقص رقصة المذبوح بعد أن تصدت لهم ولمخططاتهم القوات المسلحة الليبية التي أنقذت البلاد من شر مكائدهم.