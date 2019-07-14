مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر في هجوم جنوبي البلاد

الأحد 2019/7/14 06:50 مساء بتوقيت أبوظبي

قتل 3 جنود أتراك وأصيب آخر، الأحد، في اشتباكات مع عناصر من حزب العمّال الكردستاني في جنوب شرق تركيا، وفق ما ذكرت وكالة دمير أوران (دها) الإخبارية الخاصة.

وأوضحت الوكالة أنّ الجنود قتلوا في اشتباكات مع عناصر من حزب العمال الكردستاني بمحافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل اثنين من جنودها وإصابة ثالث في هجوم شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني على سيارة تابعة للجيش التركي جنوب شرقي البلاد.



وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في إقليم هكاري على الحدود مع العراق وإيران، ونفذه المسلحون عن بعد.

لكن وزارة الدفاع التركية لم توضح في الوقت نفسه طبيعة الهجوم.

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وفي الخامس من يوليو/تموز الجاري، قتل شخصان، في انفجار سيارة جنوبي تركيا قرب الحدود مع سوريا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة ريحانلي جنوبي تركيا، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابات لم تحدد بعد

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة، أبريل/نسيان الماضي، في انفجارات شهدتها إحدى المناطق الصناعية بولاية بورصة غربي تركيا.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو/تموز من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها على عناصر الأمن والجيش.



وتصنف تركيا منظمة "حزب العمال الكردستاني" على أنها منظمة إرهابية انفصالية.

ويطالب حزب العمال الكردستاني منذ عام 1984 بالحكم الذاتي في منطقة جنوب شرقي تركيا ذات الأغلبية الكردية.

وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.