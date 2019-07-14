الان تتابع فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران وتحذر من مخاطر انهياره والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، اليوم الأحد، التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معربة عن قلقها من مخاطر انهياره.
وأعربت الدول الثلاث عن انزعاجها الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة، لافتة إلى أنه حان الوقت للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران وتحذر من مخاطر انهياره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.