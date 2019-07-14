فرنسا وألمانيا وبريطانيا تؤكد التزامها بالاتفاق النووي مع إيران وتحذر من مخاطر انهياره

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أكدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، في بيان مشترك، اليوم الأحد، التزامها بالاتفاق النووي مع إيران، معربة عن قلقها من مخاطر انهياره.

وأعربت الدول الثلاث عن انزعاجها الشديد بسبب الهجمات في الخليج وتدهور الأمن في المنطقة، لافتة إلى أنه حان الوقت للتصرف بمسؤولية والبحث عن سبل لوقف تصعيد التوتر واستئناف الحوار.