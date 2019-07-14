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انطلاق اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على متن سفينة أممية

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع انطلاق اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على متن سفينة أممية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

انطلق اليوم الأحد، اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة على متن سفينة أممية.

يشار إلى أن الوفد الحكومي للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وصل إلى السفينة الأممية (Antarctic dream)، في عرض البحر، فجر الأحد، لعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي، برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسغارد، ووفد ميليشيا الحوثي.

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