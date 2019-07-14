رئيس الوزراء الفلسطيني يعرب عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على استضافة 1000 حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الله على أمره الكريم باستضافة ( 1000 ) حاج وحاجة من فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج 1440هـ ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

وقال شتية خلال توقيع اتفاقية لنقل حجاج المحافظات الجنوبية، في مكتبه بمدينة رام الله:" إن هذه اللفتة النبيلة ليست جديدة على خادم الحرمين الشريفين، فدعمه المتواصل للشعب الفلسطيني كان له الأثر الكبير في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني اتمام التجهيزات لبدء موسم الحج في الأراضي الفلسطينية .