شكرا لقرائتكم اليمن.. مقتل 23 حوثياً في مواجهات وغارات للتحالف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - لقي 13 حوثياً مصرعهم بينهم قيادي بارز، الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الميليشيات التسلل، باتجاه مواقع الجيش في جبهتي "غلق"، و"شخب" في مديرية قعطبة.
وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا الانقلابية، وأجبرتها على الفرار باتجاه مناطق محافظة إب.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر الميليشيا، بينهم قائد ما يسمى بكتائب التدخل السريع المدعو أبو شريف حزام عبدالله مطهر، وجرح آخرين.
إلى ذلك، لقي 10 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، في غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، بمديرية كتاف شرقي محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيات أقصى شمالي البلاد.
واستهدفت مقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي، في جبال العاديات، المحيطة بمركز مديرية كتاف، وأسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيا، وجرح آخرين، علاوة على تدمير عربات تابعة لها.
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